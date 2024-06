ÖBB Rail Cargo Group: Neue Korridore mit Transporeon

Anlässlich der Verleihung des Österreichischen Logistikpreises am 5.Juni 2024 im Design Center Linz haben die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) und die Internet-basierte Logistikplattform Transporeon eine erweiterte Zusammenarbeit sowie neue Korridore angekündigt.Demnach können Kunden ab sofort ihre Transporte auf weniger CO2-intensive-Bahn- und Multimodalketten verlagern, bei denen die Langstrecke auf der Schiene und die ersten und letzten Kilometer flexibel mit dem Lkw abgewickelt werden – vom und zum Wunschort des Auftraggebers.Die neuen Korridore betreffen folgende Strecken: Eurasien: Belgien – West-Türkei; Nordrhein-Westfalen – West-Türkei; Zentral-Ungarn – West-Türkei Zentral-Europa: Niedersachsen – Venetien; Nordrhein-Westfalen – Venetien; Ost-Österreich und Ungarn – Venetien Ost–West: Zentral-Serbien – Nordrhein-Westfalen; West-Rumänien – Belgien Mit Hilfe des Einsatzes von Telematik zur Erfassung von Primärdaten können Verlader ihre Bahnsendungen in Echtzeit über die Transporeon-Plattform verfolgen.Zudem bietet die Plattform eine Berechnung des CO2-Fußbabdrucks nach CountEmissionsEU an.

