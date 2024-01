ÖBB Güterterminal Wels: Ausbau für höhere Leistung

Anfang 2024 ist der Startschuss für den Ausbau am ÖBB Güterterminal Wels geplant.Kernstück der Modernisierung sei die Verlängerung der Ladegleise sowie der Kranbahn und die ostseitige Anbindung an die Weststrecke.So könne ein höherer Umschlag in kürzerer Zeit und bei geringerem Aufwand geschafft werden, gab die ÖBB-Holding in der Vorwoche bekannt.Wels ist einer der größten und wichtigsten intermodalen Umschlagplätze der ÖBB-Infrastruktur AG. In der ersten Jahreshälfte wird der Zufahrtsbereich zum Terminal errichtet.

