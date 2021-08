ÖBB baut weltweit erste Bahnstrom-Windenergieanlage

Rund ein Drittel des klimafreundlichen Bahnstroms, der im Schienennetz benötigt wird, produziert die ÖBB selbst. Mit den zehn ÖBB-Wasserkraftwerken und den mehr als 20 ÖBB-Photovoltaikanlagen wird bereits umweltfreundlicher Strom für die Infrastruktur der Bahn produziert.Um die Eigenproduktion aus erneuerbarer Energie zu erhöhen, errichtet die ÖBB-Infrastruktur AG die weltweit erste Bahnstrom-Windenergieanlage in Höflein (Bezirk Bruck/Leitha) in Niederösterreich.Die von der 16,7 Hz-Bahnstrom-Windkraftanlage erzeugte Energie wird direkt in die Oberleitung der Bahn eingespeist.Durch diese Direkteinspeisung werden vorhandene erneuerbare Energieressourcen direkt dort genützt, wo Verbrauch entsteht.

