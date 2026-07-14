ÖBB aktivieren Überholbahnhof im Tiroler Terfenertunnel

14.07.2026

Bauarbeiten erfordern die Sperre der Tunnels der neuen Unterinntalbahn und schaffen zusätzliche Kapazitäten für den Bahnverkehr.

ÖBB aktivieren Überholbahnhof im Tiroler Terfenertunnel Bild: ÖBB / AEP / Florian Galler
Seit 2012 bildet die Neubaustrecke zwischen Kundl und Baumkirchen das Rückgrat der Bahninfrastruktur im Tiroler Unterinntal.Güterzüge fahren bei Tag und Nacht umweltschonend durch die modernen Tunnels, der Personenfernverkehr nutzt die im Vergleich zur Bestandstrecke höhere zulässige Reisegeschwindigkeit von bis zu 220 km/h.Das Angebot im Regionalverkehr wurde in den vergangenen Jahren sukzessive ausgebaut.Jetzt werden Maßnahmen zur weiteren Steigerung der Leistungsfähigkeit der neuen Gleise gesetzt.Bereits beim Bau der neuen Unterinntalbahn haben die ÖBB in Vomp die Errichtung eines Überholbahnhofs vorbereitet.

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