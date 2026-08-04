RCG mietet 500 neue Güterwagen für Schrotttransporte

04.08.2026

15 Prozent mehr Ladevolumen und eine optimierte, robuste Bauweise erleichtern die Verladung und sparen Zeit.

RCG mietet 500 neue Güterwagen für Schrotttransporte Bild: ÖBB-RCG
Die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) modernisiert ihre Flotte und mietet vom Schweizer Intermodal-Spezialisten MFD Rail 500 neue Güterwagen der Gattung Eanos-y an.Die Auslieferung läuft seit Anfang 2026, wobei 110 von ihnen bereits auf Schiene sind.Bis Mitte 2027 sollen alle 500 Wagen im Einsatz sein.Mit einem Ladevolumen von rund 95 m³ bieten die neuen Wagen etwa 15 Prozent mehr Fassungsvermögen als der klassische Eanos.Dadurch lässt sich die mögliche Zuladung von rund 65 Tonnen insbesondere bei sperrigem und voluminösem Material besser ausnutzen.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

DB Cargo steht knapp vor dem Turnaround

Die konjunkturelle Entwicklung bleibt für den Güterverkehr der Deutschen Bahn weiter ein Risiko.

03.08.2026

ÖBB Rail Cargo Group: Bahnlogistik für Rohrdorfer

Bei Hüttensand, Schlacke, Kalkstein oder Anhydrid spielt der Schienengüterverkehr seine Stärke aus.

31.07.2026

30 neue Krone-Trailer per Ganzzug zu Geis Eurocargo

Der Bahntransport von Werlte nach Nürnberg hat die CO₂-Emissionen reduziert und für eine effiziente Abwicklung gesorgt.

30.07.2026
Anzeige