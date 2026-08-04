RCG mietet 500 neue Güterwagen für Schrotttransporte

15 Prozent mehr Ladevolumen und eine optimierte, robuste Bauweise erleichtern die Verladung und sparen Zeit.

Die ÖBB Rail Cargo Group (RCG) modernisiert ihre Flotte und mietet vom Schweizer Intermodal-Spezialisten MFD Rail 500 neue Güterwagen der Gattung Eanos-y an.Die Auslieferung läuft seit Anfang 2026, wobei 110 von ihnen bereits auf Schiene sind.Bis Mitte 2027 sollen alle 500 Wagen im Einsatz sein.Mit einem Ladevolumen von rund 95 m³ bieten die neuen Wagen etwa 15 Prozent mehr Fassungsvermögen als der klassische Eanos.Dadurch lässt sich die mögliche Zuladung von rund 65 Tonnen insbesondere bei sperrigem und voluminösem Material besser ausnutzen.