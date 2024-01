Ocean Network Express kreuzt zunehmend nachhaltig

Die in Singapur ansässige Reederei Ocean Network Express (ONE) hat 12 neue Methanol-Dual-Fuel-Containerschiffe bestellt.Der Auftrag über diese 13.000-TEU-Frachter wird zwischen den chinesischen Werften Jiangnan Shipyard und Yangzijiang Shipbuilding aufgeteilt, teilt das Unternehmen mit.Die 12 neuen Schiffe sollen in den Jahren 2026 und 2027 ausgeliefert werden.Der Auftrag ist Teil der „Green Strategy“ von ONE, um eine nachhaltige Lieferkette für die Zukunft sicherzustellen und den Dekarbonisierungsplan voranzutreiben.

