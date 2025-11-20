Oberösterreich braucht einen leistungsfähigen Frachtflughafen

Zentrale Schritte zur Absicherung und Stärkung des Linz Airport sind bereits im Laufen.

Für Oberösterreich als Industrie- und Exportland ist der Flughafen Linz eine unverzichtbare Logistik- und Infrastruktureinrichtung.Deshalb hat seine Absicherung und Weiterentwicklung für die Landesregierung größte Priorität.Dafür sind jetzt zentrale Schritte zur Stärkung und Weiterentwicklung des Flughafens im Laufen.Mit 53.000 Tonnen Frachtaufkommen im vergangenen Jahr 2024 ist der Flughafen Linz nach Wien-Schwechat der zweitgrößte Cargo-Airport in Österreich.