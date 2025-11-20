Oberösterreich braucht einen leistungsfähigen Frachtflughafen

20.11.2025

Zentrale Schritte zur Absicherung und Stärkung des Linz Airport sind bereits im Laufen.

Oberösterreich braucht einen leistungsfähigen Frachtflughafen Bild: Linz Airport
Für Oberösterreich als Industrie- und Exportland ist der Flughafen Linz eine unverzichtbare Logistik- und Infrastruktureinrichtung.Deshalb hat seine Absicherung und Weiterentwicklung für die Landesregierung größte Priorität.Dafür sind jetzt zentrale Schritte zur Stärkung und Weiterentwicklung des Flughafens im Laufen.Mit 53.000 Tonnen Frachtaufkommen im vergangenen Jahr 2024 ist der Flughafen Linz nach Wien-Schwechat der zweitgrößte Cargo-Airport in Österreich.

Jetzt weiterlesen

Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten.

ÖVZ ONLINE Abo € 250

Alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
Abo abschließen
ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310

Alle Artikel online und im Printmagazin lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen
  • ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post
Abo abschließen
ÖVZ Probeabo € 0

4 Wochen alle Artikel online lesen.

  • KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn
  • EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft
  • ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um.

Abo abschließen
Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen.

Login

Auch interessant

Am Flughafen Wien heben die Luftfracht-Mengen ab

In den ersten drei Quartalen 2025 ist das Cargo-Aufkommen um 8 Prozent gewachsen. Der Standort hat sich zum logistischen Kompetenzzentrum entwickelt.

19.11.2025

Swissport Group baut Präsenz am Liège Airport aus

Der Weltmarktführer für Bodenverkehrsdienste und Luftfrachtabfertigung arbeitet an dem Cargo-Drehkreuz jetzt auf 9.000 m².

18.11.2025

AirZeta setzt auf den Flughafen Wien als Cargo-Hub

Die Partnerschaft startet mit bis zu sechs wöchentlichen B747-Frachterrotationen zischen Österreich und Korea.

14.11.2025
Anzeige
Anzeige