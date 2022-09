Nikola: Erster E-Lkw für die Langstrecke

Nikola Corporation, ein weltweiter Anbieter von emissionsfreien Transport- und Energieinfrastrukturlösungen, entwickelt, produziert und vertreibt unter anderem E-Lkw mit 500 Kilometer Reichweite.Das Modell Tre BEV ist in den USA seit März am Standort Phoenix in Arizona in Serienproduktion.Nun erfolgt die Markteinführung des für die Langstrecke geeigneten E-Lkw in Europa. Partner für Europa ist Iveco in Form eines Joint Ventures.Der europaweite Vertrieb erfolgt ab dem deutschen Werk in Ulm über das Händlernetz des Lkw-Herstellers.

