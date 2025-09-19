Neues viadonau-Infoservice für Schleusenzufahrten

DoRIS – Donau River Information Services hat ein weiteres Tool zur Erhöhung der Sicherheit der Binnenschifffahrt auf der Donau erhalten.

Ab sofort stellt die DoRIS-Website zusätzlich zu den bisher verfügbaren Daten über Schleusenstatus, Fahrwasser und Streckenverfügbarkeit auch ein separates Informationsservice zu aktuellen Fahrwassertiefen in Schleusenzufahrten bereit.Das von viadonau gemeinsam mit der Obersten Schifffahrtsbehörde (OSB) des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) entwickelte Service verbessert insbesondere bei sich rasch verändernden Fahrwasserverhältnissen – zum Beispiel im Zuge von Hochwasserereignissen – die Datenlage für Schifffahrtstreibende und erhöht so die Nutzungssicherheit der Wasserstraße Donau.Als natürlicher Verkehrsträger verändert sich die Donau kontinuierlich.Extreme Wetterereignisse üben dabei einen besonders großen Einfluss auf die Fahrbedingungen auf der Wasserstraße aus.So kann es im Zuge von Hochwasserwellen innerhalb kurzer Zeit zu erheblichen Sedimentablagerungen vor allem in Schleusenzufahrten kommen, wo diese für die Schifffahrt ernstzunehmende Hindernisse darstellen.