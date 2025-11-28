Rotterdam bekommt Terminal für Windkraftanlagen

Das Hafenareal wird mit Schwergutkais und modernen Logistikanlagen ausgestattet; die Inbetriebnahme ist für Mitte 2029 geplant.

Die Port of Rotterdam Authority erschließt ein 45 Hektar großes Gelände auf der Maasvlakte für Arbeiten im Zusammenhang mit Offshore-Windparks.Das Terminal bietet Möglichkeiten für die Lagerung, den Transport, die Installation sowie die (Vor-)Montage von Komponenten und Fundamenten von Windkraftanlagen.Es erhält einen direkten Zugang zum Meer und wird mit Schwergutkais sowie hochmodernen Logistikeinrichtungen ausgestattet. Die Inbetriebnahme ist für Mitte 2029 geplant.Die Port of Rotterdam Authority wird das Areal mit einem 835 Meter langen Kai ausstatten, an dem die neueste Generation von Schiffen zum Transport von Installationselementen für Offshore-Windkraftanlagen anlegen kann.