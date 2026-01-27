Neues Methanol-Schiff kreuzt zwischen Asien und Europa

Mit ihrer 23-köpfigen Besatzung fährt die in China gebaute „CMA CGM Monte Cristo“ unter maltesischer Flagge.

Auf ihren Diensten zwischen Fernost und der Adria setzt die französische Reederei CMA CGM in Kürze ein neues Methanol-Schiff ein.Am 29.Jänner läuft die „CMA CGM Monte Cristo“ im Rahmen der BEX2 – Phoenician Express-Linie in Ningbo erstmals aus.Von insgesamt 24 Bestellungen dieser Art ist der Neubau das elfte Methanol-Containerschiff für den Reedereikonzern.Es ist zudem der 400.