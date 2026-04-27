Neues Logistikgebäude am Flughafen Brüssel

27.04.2026

ConnexEurope (vormals Comexas) bündelt seine Dienstleistungen am neuen Hauptsitz in Belgien.

Neues Logistikgebäude am Flughafen Brüssel Bild: Brussels Airport
Der Flughafen Brüssel und ConnexEurope haben vor Kurzem ein neues Logistikgebäude in der Frachtzone in Betrieb genommen.Die Anlage dient als belgischer Hauptsitz des Dienstleisters und unterstützt dessen europäische Geschäftstätigkeit.Das Unternehmen, das früher unter dem Namen Comexas firmierte, ist seit den 1990er-Jahren in Brüssel tätig und hat sich auf Logistikströme zwischen Europa und Afrika spezialisiert.Der Schwerpunkt liegt auf Luftfracht, Seefracht, Zollabfertigung und Transport.Das neue Gebäude von ConnexEurope, das von Brussels Airport realisiert wurde, umfasst rund 3.

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