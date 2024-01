Neues Heft begeistert Schüler für Transport und Logistik 

Bild: Florian Wieser-WKW / Davor Sertic, Spartenobmann Transport und Verkehr in der WK Wien, Booky-Autorin Tatjana Schröder-Halek, Bildungsdirektor Heinrich Himmer (v.l.) mit Schülern der FMS der PTS am Zentrum

„Die Branche Spedition und Logistik ist in den vergangenen zehn Jahren stark gewachsen und wird es auch weiter tun“, erklärt Davor Sertic, Spartenobmann für Transport und Verkehr in der WK Wien.„Das bedeutet auch, dass wir immer mehr Fachkräfte brauchen.Um die zu bekommen, ist es wichtig, junge Menschen so früh wie möglich für einen Beruf in dieser Zukunftsbranche zu begeistern“, stellt er fest. Aus diesem Grund hat die Fachgruppe Spedition und Logistik der Wirtschaftskammer Wien aus der Erfolgsreihe „Booky“ ein Heft mit dem Titel „Booky unterwegs – Weltweit und weiter“ zum Thema Logistik herausgebracht. „Es ist wichtig, jungen Menschen zu zeigen, wie vielfältig die beruflichen Perspektiven sind.