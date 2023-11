Neuer Gefahrgut-Transportservice von China nach Europa

Mit einem neuen Seefracht-Konsolidierungsservice für Gefahrgüter von China nach Europa baut der internationale Transport- und Logistikdienstleister cargo-partner sein Angebot an LCL-Lösungen weiter aus.Das Unternehmen hat einen wöchentlichen Konsolidierungsservice für Waren gestartet, die von der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) als Gefahrgut der Klassen 8 und 9 eingestuft werden.Diese Klassifizierung umfasst beispielsweise verschiedene Arten von Batterien, Elektrofahrzeuge, Akku-Werkzeuge, E-Bikes und E-Scooter sowie viele andere elektronische Geräte mit integrierter Stromquelle.Die cargo-partner Gruppe bietet diesen Service mit wöchentlichen Abfahrten von Shanghai nach Koper und einer durchschnittlichen Transitzeit von 29 Tagen von Hafen zu Hafen an.Ein zusätzlicher Door-to-Door-Service umfasst Abholung und Konsolidierung aus ganz China, Dekonsolidierung in den cargo-partner Logistikzentren in Budapest und Ljubljana sowie anschließender Zustellung an jeden beliebigen Ort in Europa.

