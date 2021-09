Neuer Fernost-Dienst zwischen Hamburg und China

Ein Ende des Bedarfs an Abfahrten von Fernost nach Europa ist bis mindestens Ende dieses Jahres nicht in Sicht.

Die Reederei SeaLead Shipping mit Sitz in Dubai bietet seit September einen neuen Fernost-Dienst zwischen Hamburg und China durch den Suezkanal an.Nach dem erfolgreichen Erstanlauf der „Goofy“ werden drei weitere Schiffe der Feedermax-Klasse bis Anfang November in Hamburg eintreffen.Ende September wurde das 2.200-TEU-Schiff „Manet“ am Burchardkai erwartet, die Ankunft der „SL Tweety“ (2.500 TEU) folgt im Oktober und die „Snoopy“ (2.