Neuer FELB-Bahnservice von St. Petersburg nach Peking

Der Zug mit 45 Containern umgeht sowohl Polen als auch Belarus; Far East Land Bridge kann Einfluss auf den Ablauf nehmen.

Am 11.Dezember erreichte der erste Testzug für den neuen multimodalen Service der Far East Land Bridge (FELB) vom russischen St.Petersburg kommend das Terminal in Peking.Ab 2022 wird der Service regelmäßig angeboten.Ab Jänner steht der Service auch auf der Südroute durch Kasachstan angeboten.