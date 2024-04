Swissport Cargo Services Austria: Neue Zertifizierung

Luftfrachtlogistik am Flughafen Wien (VIE) erfüllt die TAPA FSR-C-Kriterien für modernste Sicherheitsmaßnahmen.

Swissport Cargo Services Austria hat die TAPA FSR-C Zertifizierung der Transported Asset Protection Association (TAPA) EMEA erhalten.Das belege die hohe Qualität bei der Luftfrachtabfertigung am Vienna International Airport (VIE) in Fischamend.Die Zertifizierung stärke zudem die Position von Swissport als vertrauenswürdiger Partner im Umgang mit hochwertigen und diebstahlsgefährdeten Gütern, teilt das Unternehmen mit.Andreas Ottendorf, Stationsleiter für Wien und Graz, unterstreicht die Bedeutung dieses Meilensteins: „Die TAPA-Zertifizierung bestätigt nicht nur die Einhaltung der branchenführenden Sicherheitsprotokolle, sondern festigt auch die Position der Swissport Cargo Services GmbH als Anbieter von Frachtdienstleistungen in Österreich." Es ist zudem geplant den gesamten Standort Fischamend einschließlich aller Mieter gemäß TAPA FSR-A zu zertifizieren.