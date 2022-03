Neue „Verladeförderung“ für Bahntransporte in Salzburg

Letztes Jahr wurden in dem Bundesland rund 2,2 Mio. Tonnen Güter mit der Bahn transportiert, auf der Straße hingegen die dreifache Menge.

Ein Schlüssel zur Erreichung der Klimaziele und damit mehr Lebensqualität ist es, noch mehr Güter mit der Bahn zu transportieren und so CO2-Emissionen einzubremsen.Dieses Ziel eint den Salzburger Landesrat Stefan Schnöll und ÖBB-CEO Andreas Matthä.„Mit der Einzelwagenförderung und jener für die Anschlussbahnen versuchen wir bereits seit 2019 die Salzburger Unternehmen so gut wie möglich zu unterstützen, um den Güterverkehr auf die Schiene zu bringen.Damit sind wir Vorreiter in Österreich, erläuterte Stefan Schnöll der Presse.Für die aktuelle Förderperiode stehen zwei Millionen Euro zur Verfügung.