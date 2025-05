Neue nahtlose Verbindung von Japan nach CEE

Der Logistiker cargo-partner, ein Unternehmen der Nippon Express Holdings, Inc., hat einen neuen Seefracht-Konsolidierungsservice für Transporte von Japan zu verschiedenen Zielen in Zentral- und Osteuropa eingeführt Dieser sogenannte „Vienna Consolidation Service“ kombiniert das starke regionale Netzwerk von cargo-partner in CEE mit der globalen Expertise der Nippon Express Group (NX Group) Entwickelt wurde das Produkt, um eine nahtlose Verbindung zwischen Japan und 26 Zielen in Zentral- und Osteuropa zu gewährleisten.Darunter sind die Städte Wien, Graz, Linz, Innsbruck, Zagreb, Bratislava, Prag, Budapest, Warschau und Posen.Sendungen von wichtigen japanischen Umschlagplätzen (Yokohama, Nagoya, Kobe, Hakata und Moji) werden per Lkw nach Tokio transportiert, dort konsolidiert und anschließend direkt nach Hamburg verschifft, bevor sie zur finalen Verteilung nach Wien gebracht werden.Diese Struktur sorgt für eine effiziente Transportabwicklung, optimierte Transitzeiten und eine umfassende Marktabdeckung.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login