Neue Luftfrachtlösung vom Logistiker cargo-partner

Die wöchentlichen Luftfracht-Sammeltransporte verbinden Flughäfen in Österreich, Deutschland, Großbritannien, Schweden und den Niederlanden mit über zehn Zielen in Asien.

Das internationale Transport- und Logistik-Unternehmen hat sein Luftfracht-Portfolio erweitert und neue Sammelgutdienste von einigen Flughäfen in Westeuropa zu unterschiedlichen Zielen in Asien eingeführt.cargo-partner baut damit sein Profil und seine Aktivitäten in Westeuropa aus und bietet nun neue wöchentliche Luftfracht-Sammeltransport-Lösungen von Flughäfen in Österreich, Deutschland, Großbritannien, Schweden und den Niederlanden zu über zehn Destinationen in Indien, China, Singapur und Thailand an.Jo Feiks, Corporate Director Product Management Air Cargo, erklärt: „Im Hinblick auf die bevorstehende Luftfracht-Hochsaison haben wir neue Verbindungen zwischen Westeuropa und Asien eingerichtet, um unseren Kunden mehr Flexibilität und zuverlässige Frachtkapazitäten zu wettbewerbsfähigen Preisen zu bieten." Den Kunden stehen fixe wöchentliche Abflüge zur Verfügung.Mit den neuen Luftfrachtdiensten bietet cargo-partner Door-to-Door-Lösungen von Westeuropa nach Delhi, Bangalore, Mumbai, Chennai, Shanghai, Bangkok, Hongkong und Singapur.