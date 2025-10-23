Neue Logistikimmobilie nahe dem Flughafen Frankfurt

Der Neubau mit dem Namen „LogiSpace“ ist bereits vor dem Anfang 2026 geplanten Baustart voll vermietet.

In direkter Nähe zum Flughafen Frankfurt entsteht bis zum ersten Quartal 2027 eine neue großflächig Logistikimmobilie.Entwickelt wird das Objekt mit dem Namen „LogiSpace“ im Gewerbegebiet Taubengrund in einem Joint Venture aus Fraport Immobilienservice und -entwicklungs GmbH & Co.KG und der MB Park Deutschland GmbH.Beide Unternehmen knüpfen damit erfolgreich an die bisherige Zusammenarbeit im Rhein-Main-Gebiet an.Der Neubau entsteht auf einem rund 48.