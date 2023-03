Neue LCL-Lösungen im Portfolio von cargo-partner

Das internationale Transport- und Logistikunternehmen cargo-partner hat sein Angebot an LCL-Lösungen erweitert.Es wurden neue, wöchentliche Services von den asiatischen Hubs Shanghai, Shenzhen und Nhava Sheva nach Westeuropa über den Hafen Rotterdam eingeführt, mit denen verschiedene Ziele in Westeuropa bedient werden. Sie ermöglichen eine flexiblere Planung und erhebliche Zeiteinsparungen im Vergleich zum Transport über die deutschen Haupthäfen.„Viele unserer Kunden stehen derzeit unter Kostendruck und suchen nach einer zuverlässigen Lösung für ihre Importsendungen aus Asien – insbesondere für Destinationen in Westeuropa, wo der Wettbewerb stark ausgeprägt ist“, erklärt Felix Miletich, Corporate Director Product Management Sea Cargo LCL bei cargo-partner.„Mit unseren LCL-Services über Rotterdam können wir eine stabile Alternative zu den überlasteten Häfen in Nordeuropa bieten und Synergien auf der letzten Meile für Sendungen aus verschiedenen Herkunftsländern erzielen.

