Neue Chancen für cargo-partner in der Türkei

Um eine schnelle Abwicklung zeitkritischer Transporte sicherzustellen, hat das Unternehmen einen Emergency-Desk in Istanbul eingeführt.

Der Logistikdienstleister cargo-partner ist seit 2018 in der Türkei vertreten und betreibt heute eigene Standorte in Istanbul, Bursa, Izmir, Gaziantep und Mersin. Das Unternehmen wickelt rund 500 Tonnen Luftfracht pro Monat ab, zu den Hauptdestinationen zählen Doha (DOH), New York (JFK), Kairo (CAI), Tel Aviv (TLV), Chicago (ORD), Miami (MIA) und Amman (AMM). Der Großteil der Fracht besteht aus frischem Fisch und Obst, Automobilteilen, Gesundheits- und persönlicher Schutzausrüstung sowie Textilien.

Mit der erneuten Wiederaufnahme der Produktion in zahlreichen Automobilfabriken hat cargo-partner in den vergangenen Wochen verstärkt Anfragen aus dieser Branche erhalten. Der Logistiker hat ein spezialisiertes Automotive-Team in der Türkei und arbeitet derzeit daran, einen eigenen Automotive-Emergency-Desk im Land einzurichten, um seinen Kunden in diesem Markt prompte und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

Mit einem neuen 24/7 Emergency Desk in Istanbul bietet cargo-partner seinen Kunden eine jederzeit verfügbare Anlaufstelle für höchst zeitkritische Transporte. „Wenn jede Sekunde zählt, ist unser Team rund um die Uhr für unsere Kunden da. So können wir schnelle Reaktionszeiten für dringende Sendungen gewährleisten und die knappsten Liefertermine einhalten“, stellt Kursad Tanriverdi, Geschäftsführer von cargo-partner in der Türkei, fest.

In den vergangenen Monaten hat das cargo-partner-Team in der Türkei eine Reihe an zeitkritischen Transportanfragen abgewickelt. Im Juni führte das Unternehmen beispielsweise einen Luftfracht-Charter von 33 Tonnen dringend benötigter persönlicher Schutzausrüstung von Istanbul nach München durch.

www.cargo-partner.com