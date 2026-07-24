Nahezu stabiler Containerverkehr im Hafen Rotterdam

24.07.2026

Der Umschlag von Rohöl und Mineralölprodukten ist infolge der Sperrung der Straße von Hormus um 4,7 Prozent gestiegen.

Nahezu stabiler Containerverkehr im Hafen Rotterdam Bild: Port of Rotterdam Authority
Der Rotterdamer Hafen bewahrt seine Widerstandsfähigkeit in einer unsicheren Welt.Von Jänner bis Juni 2026 ist der Umschlag im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,4 Prozent auf 212 Mio.Tonnen gestiegen.Der Containerumschlag sank um 0,1 Prozent in TEU und um 2,6 Prozent in Tonnen.Der Umschlag an Stückgut büßte 1,1 Prozent ein.

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