HHLA senkt Prognose für das Geschäftsjahr 2026

21.07.2026

Umbaumaßnahmen in Hamburg und Infrastrukturprojekte im Schienennetz bremsen die Umschlag- und Transportmengen.

HHLA senkt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 Bild: HHLA
Der Vorstand der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat zu Wochenbeginn die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst.Weitreichende Umbaumaßnahmen zur Automatisierung der Hamburger Containerterminals in Verbindung mit umfangreichen Infrastrukturmaßnahmen im Schienennetz führten im bisherigen Jahresverlauf zu stärkeren operativen Beeinträchtigungen, als erwartet.Dadurch blieb die Entwicklung der Umschlag- und Transportmengen hinter den ursprünglichen Annahmen zurück.Gleichzeitig wirkten sich das herausfordernde gesamtwirtschaftliche Umfeld und anhaltende geopolitische Unsicherheiten belastend auf die Geschäftsentwicklung aus.Aufgrund der aktuellen Entwicklungen wird nicht mehr davon ausgegangen, dass die HHLA die Auswirkungen des Wintereinbruchs zu Jahresbeginn im weiteren Jahresverlauf vollständig kompensieren kann.

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