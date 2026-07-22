Britische Polaris Autoliners vergrößert die eigene Flotte

Die Reederei hat im Jahr 2025 über 650.000 Fahrzeuge transportiert und betreibt jetzt insgesamt 10 RoRo-Schiffe.

Polaris Autoliners hat zwei Fahrzeugtransportschiffe erworben: die MV Polaris Oslo und die MV Polaris Star mit jeweils 2.000 CEU Kapazität.Sie stärken die Kurzstrecken-Kapazitäten und ergänzen die bestehenden Verbindungen.Mit der Akquisition wächst die von Polaris kontrollierte Flotte auf 5 eigene und 5 gecharterte Schiffe.„Die Übernahme der MV Polaris Oslo und der MV Polaris Star ist ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem Wachstumskurs.