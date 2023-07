Nächster Optimierungsschritt im Paketnetzwerk der Post

Die Österreichische Post AG hat das Yard Management System (YMS) von Inform für ihr Yard Excellence Tool Integration (YETI)-Projekt ausgewählt.Das System wird an zehn Standorten des Paketnetzwerks in Österreich zum Einsatz kommen.Markus Sekula, Projektleiter für die Österreichischen Post AG im Bereich Terminal & Distribution Center Logistics bei Inform, sagt: „Wir werden nicht nur unser bewährtes YMS implementieren, sondern haben damit begonnen, neue Funktionalitäten hinzuzufügen.Damit werden wir der Vision unseren Kunden von einer digitalisierten Hofabwicklung bei der Österreichischen Post AG folgen und unsere Lösung weiter aufwerten.“Zu den neuen Funktionen, die der Lösung bereits hinzugefügt wurden oder noch integriert werden, zählen unter anderem neue mobile Anwendungen für die Abfertigung der ein- und ausfahrenden Fahrzeuge an der Pforte sowie zur Steuerung der externen Fahrer auf dem Hof.

