Nächste Großinvestition von DB Schenker in Kärnten

In der DB Schenker Niederlassung in Klagenfurt startet die nächste Ausbaustufe.Soeben wurde der feierliche Spatenstich für die Errichtung einer neuen Logistikhalle gesetzt.„Die Erweiterung garantiert unseren Kunden in Kärnten auch in Zukunft die bestmögliche Lösung für ihre logistischen Herausforderungen“, sagt Klaus Maximilian Hermetter, Landesleiter von DB Schenker in Kärnten und in der Steiermark.Die neue Logistikhalle hat eine Gesamtfläche von über 4.900 m² und bietet neben einem Mezzanin (530 m²) ein 650 m² großes Gefahrstofflager, das den modernsten Sicherheitsanforderungen und strengen Vorschriften entsprechen wird.

