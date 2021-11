Nachhaltige Investition von Euroports Germany

Als größtes Hafenumschlagunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern reagiert Euroports Germany stetig auf sich verändernde Marktbedingungen.In den vergangenen Jahren wurde bereits in zwei Liebherr-Krane für den General Cargo Terminal im Rostocker Überseehafen investiert.Die beiden Maschinen vom Typ LHM 550 sind das Rückgrat des Umschlags von Windenergieanlagen und machen den steigenden Containerverkehr im Zuge der „Neuen Seidenstraße“ möglich.Das ebenso gestiegene Schüttgutaufkommen veranlasste Euroports dazu kurzfristig einen Liebherr Hafenmobilkran vom Typ LHM 280 in Betrieb zu nehmen.Um die Umschlagsleistung weiter zu erhöhen und notwendigen Ersatz für zwei Hafenkrane zu schaffen, wird die Euroports-Kranflotte 2022 um ein weiteres Gerät verstärkt.

