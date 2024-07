Myflexbox: Von 1 auf 800 Paketstationen

Das 2018 gegründete Unternehmen verdichtet sein Netzwerk an rund um die Uhr zugänglichen Paketstationen, die für alle Dienstleister offen sind.

Die Expansion von myflexbox nimmt weiter Fahrt auf.Kurz nach dem Durchbrechen der 40-Städte-Marke in Deutschland begeht das österreichische Smart-City-Unternehmen nun ein weiteres Jubiläum: Im Gesamtnetzwerk (Deutschland und Österreich) ging die 800.Paketstation in Betrieb.Diese steht in München und wurde im Zuge der neuen Kooperation mit der Eisenbahner-Baugenossenschaft München-Hauptbahnhof eG (ebm) errichtet.Das Erfolgsrezept des Unternehmens ist es, den Alltag von Kunden, E-Commerce- und Paketdienstleistern durch die sogenannte Out-of-Home-Zustellung zu erleichtern.