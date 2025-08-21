Multisourcing-Trend bei den Kunden von A. Hartrodt

Das Unternehmen will die operativen Stärken weiter ausbauen und die Kunden in einem volatilen Umfeld bestmöglich betreuen.

Trotz gesunkener Kaufkraft und zurückhaltender Investitionen in vielen Ländern ist es dem Hamburger Logistiker A.Hartrodt 2024 gelungen, die Kundenstruktur stabil zu halten.„Unsere Beweglichkeit als mittelständisches Familienunternehmen erweist sich als Vorteil“, kommentiert der geschäftsführende Gesellschafter, Felix Wenzel, die Vorlage des Geschäftsberichts. Im Vorjahresvergleich sind die Speditionserlöse um 9,5 Prozent auf fast 566 Mio.EUR gestiegen und hat das Betriebsergebnis (Ebit) um 66,8 Prozent auf 3,8 Mio.