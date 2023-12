MSC und Hamburg gehören jetzt 92 Prozent der HHLA

Die Containerreederei und die Hansestadt treiben die Übernahme der HHLA weiter voran. Hafenlogistiker braucht in den nächsten Jahren viel Geld.

Die Großreederei MSC und die Stadt Hamburg verfügen jetzt über 92,3 Prozent des Hamburger Hafenlogistikers HHLA.Das hat MSC am Dienstag nach dem endgültigen Ablauf des Übernahmeangebots an die HHLA-Aktionäre in einer Pflichtmitteilung bekanntgegeben.Die beiden Partner treiben damit die Übernahme des Hafenlogistikers weiter voran.Demnach wurden MSC im Laufe der rund sechswöchigen Annahmefrist 9,7 Prozent der HHLA-Anteile von Aktionären angedient.Nach dem Zukauf von HHLA-Aktien verfügt MSC zudem über weitere 12,2 Prozent der HHLA-Anteile.