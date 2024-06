MSC setzt nächsten Schritt für die Digitalisierung

MSC hat eine Vereinbarung mit NYSHEX geschlossen, um die Leistungsüberwachung seiner Seefrachtverträge zu digitalisieren.Das Technologieunternehmen hilft Spediteuren, Verladern und NVOCCs (Non-Vessel Operating Common Carriers), die Leistungsüberwachung ihrer Handelsverträge zu verbessern.Mit Hilfe einer Cloud-basierten Plattform digitalisiert NYSHEX die Verträge und vergleicht die Informationen mit Live-Buchungsdaten, Container-Meilensteinen und Schiffsfahrplänen durch automatisierte Workflows.Die Plattform wird MSC Einblicke in ihre Seefrachtverträge in Echtzeit geben, so dass Vertriebs- und Handelsmitarbeiter die Leistung überwachen, automatische Warnungen zu Buchungsmustern erhalten und sich effizienter an die Marktdynamik anpassen können.„Mit der NYSHEX-Lösung können wir uns einen besseren Überblick über unsere Seefrachtverträge verschaffen, mit Echtzeitüberwachung und automatischen Warnmeldungen zu Buchungsmustern.

Jetzt weiterlesen Abo abschließen und unbegrenzten Zugriff auf alle Inhalte der Österreichischen Verkehrszeitung erhalten. ÖVZ ONLINE Abo € 250 Alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Abo abschließen ÖVZ KOMBI Abo (Print & Online) € 310 Alle Artikel online und im Printmagazin lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen

ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen ÖVZ print: 14-tägiges Print-Magazin per Post Abo abschließen ÖVZ Probeabo € 0 4 Wochen alle Artikel online lesen. KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn

KURZMELDUNGEN: Lesen sie die täglichen Information aus den Bereichen See, Land, Luft und Bahn EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft

EDITION: Das erste tägliche E-Paper aus Logistik und Verladender Wirtschaft ÖVZ E-Paper: Alle Artikel aus dem Print-Magazin online lesen Wenn das Probeabo nach Ablauf der vier Wochen nicht schriftlich (per Mail) gekündigt wird, wandelt sich das Probeabo automatisch in ein Jahresabo zum Preis von € 250,- (inkl. MWSt.) um. Abo abschließen Sie haben bereits ein Abo? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen. Login