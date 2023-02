Das tschechische Stahlunternehmen nutzt ab April 20 InnoWaggons mit 60 MonTainern für die Eisenerztransporte zum Werk in Třinec.

Třinecké železárny, ein großes tschechisches Stahlunternehmen, hat kürzlich einen Testtransport von Eisenerz mit Innofreight-Technologie durchgeführt.Gleichzeitig wurde eine zu diesem Zweck neu gebaute stationäre Entladeanlage im Werk in Tschechien in Betrieb genommen. Ein Teil der Transporte wurde dabei von offenen Standardwaggons auf Wagen mit 15 Achsen mit 2 x 30 Fuß InnoWaggons und 60 MonTainern umgestellt.Letztere sind in der XML-Ausführung 15 Fuß lang, 27 m³ groß, haben ein Eigengewicht von 2,3 Tonnen und eine maximale Nutzlast von 35,7 Tonnen (38 Tonnen insgesamt).Real werden bei dem spezifischen Gewicht des transportierten Eisenerzes etwa 138 Tonnen pro InnoWaggon geladen.