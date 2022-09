MLP Group holt Peter Falb für die Österreich-Expansion

Peter Falb übernimmt in Kürze die Position des Commercial Directors am österreichischen Standort der MLP Group.Seine Aufgabe wird es sein, den MLP Business Park Wien und weitere Projekte der MLP Group in Österreich voranzutreiben.Der Neuzugang ist ein erfahrener Manager, dessen Karriere sich über zwei Jahrzehnte erstreckt.Er hat für zahlreiche Unternehmen gearbeitet, die in den Bereichen Immobilienentwicklung, Finanzierung und Management von Logistik-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien tätig sind.Während seiner Tätigkeit für die EYEMAXX Real Estate AG war er für deren Logistikimmobilienprojekte in Deutschland und Serbien sowie für Einzelhandelsprojekte in der Tschechischen Republik und Polen verantwortlich.

