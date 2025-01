Mit „high speed“ zur See von Ningbo nach Wilhelmshaven

Der China-Europe-Express (CEX) der Reederei Kawa Shipping ist die aktuell schnellste am Markt angebotene wasserseitige Direktverbindung.

Der JadeWeserPort (JWP) in Wilhelmshaven verfügt ab sofort eine direkte Containerschiffslinie mit dem chinesischen Festland.Der Frachter „Kawa Ningbo“ der Reederei Kawa Shipping erreichte den deutschen Tiefwasserhafen am 23.Jänner 25 Tage nach seinem Start im Hafen Ningbo südlich von Shanghai.Üblicherweise brauchen Schiffe auf dem Seeweg mit Zwischenstopps zwischen 30 und 40 Tage.Kawa Shipping will mit dem Linienverkehr neue Märkte erschließen.