Milšped Group: 30 Jahre auf Wachstumskurs

Mit Niederlassungen in ganz Südosteuropa, Deutschland, Russland, China und den USA zählt die vor 30 Jahren gegründete Milšped Group mit Hauptsitz in der serbischen Hauptstadt Belgrad zu den führenden Logistikdienstleistern.Mit Lagerkapazitäten von insgesamt rund 520.000 m² bieten die Standorte integrierte Dienstleistungen für alle Arten von Transporten, einschließlich intermodaler Verkehre, Zollabfertigung, Lagerlösungen, E-Commerce, Kontrakt- und Automobillogistik.Im Geschäftsfeld Spedition wickelt das Milšped-Team Transporte jeder Größenordnung ab, ob per Luft, See oder Land.Dafür wurden weltweit Beziehungen zu großen Logistikunternehmen aufgebaut, die es ermöglichen, kostengünstige und zeitnahe Beförderungslösungen anzubieten.

