Militzer & Münch startet in Indien durch

Logistiker nimmt neue Landesgesellschaft auf dem Subkontinent in Betrieb. Wachstumschancen sieht man vor allem in der Luftfracht und Pharmalogistik.

Beim Schweizer Logistikunternehmen Militzer & Münch hat Anfang August eine neue Landesgesellschaft in Indien ihre Arbeit aufgenommen.Sie trägt den Namen M&M Militzer and Muench (India) Private Ltd.Die Schwerpunkte der neuen Gesellschaft sind Luft- und Seefracht – mit einem besonderen Fokus auf der Pharmaindustrie und AOG-Services – sowie die Projektlogistik.Millitzer & Münch bietet in Indien auch Mehrwertdienstleistungen wie Zollabwicklung und Lagerhaltung an.Die erste Niederlassung hat ihren Sitz in der Metropole Mumbai.