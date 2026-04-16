Microsoft dekarbonisiert mit DSV die Cloud-Logistik

Der Logistikkonzern schließt den bislang größten SAF-Vertrag mit dem Tech-Giganten sowie United Airlines und Phillips 66.

Bild: DSV / Von links: Marco Eipper, General Manager, Cloud Supply Chain Logistics, Microsoft; Lauren Riley, Chief Sustainability Officer, United Airlines; Stefan Krikken, Head of Air Product, DSV; aund Ronald Sanchez, Vice President, Aviation, Phillips 66

DSV geht eine neue Kooperation mit Microsoft, United Airlines und Phillips 66 im Bereich nachhaltiger Flugkraftstoffe ein.Ziel ist die Bereitstellung von bis zu 41,6 Mio.Litern SAF durch Phillips 66.Davon erwartet man sich eine Reduzierung der Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen um etwa 100.000 Tonnen im Vergleich zu herkömmlichem Kerosin.