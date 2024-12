Michael Ludwig und Toni Faber im Dienst der Post

Letzten Freitag erhielt das „Christkind“ tatkräftige Unterstützung: Dompfarrer Toni Faber und Wiener Bürgermeister Michael Ludwig sortierten im Logistikzentrum der Post in Wien-Inzersdorf gemeinsam mit Post-Generaldirektor Walter Oblin und Generaldirektor-Stellvertreter Peter Umundum zahlreiche Pakete, damit diese rechtzeitig unter den Weihnachtsbäumen der Österreicher landen.



Die Idee, als gelbe Hilfs-Engel der Post im Logistikzentrum zu unterstützen, entstand bei der Eröffnung des neuen Paket-Logistikzentrums Wien im April 2024. Sowohl Bürgermeister Michael Ludwig als auch Dompfarrer Toni Faber haben in ihrer Vergangenheit Erfahrungen als „Postler“ gesammelt und wissen, was es bedeutet, im Auftrag des „Christkinds“ das Land mit Paketen und Briefen zu versorgen. So boten sie kurzerhand ihre Unterstützung an, wenn in der Vorweihnachtszeit wieder Hochbetrieb bei der Post herrscht.



„Drei Jahre lang war ich als Oberstufenschüler im Sommer jeweils mehrere Wochen als Ferialpraktikant bei der Post im 23. Bezirk tätig und habe Briefe, Telegramme und Pakete zugestellt. Nach 45 Jahren stelle ich mich als `erfahrener Postler´ gerne in den Dienst des Christkinds“, erzählt Dompfarrer Toni Faber.



„Wien ist eine Stadt, in der wir zusammenhalten und gemeinsam anpacken – das zeigt sich nicht zuletzt in der Weihnachtszeit. Als jemand, der in seiner Jugend selbst als ‚Postler‘ tätig war, weiß ich um den unermüdlichen Einsatz der Mitarbeitenden der Post, die gerade jetzt Großartiges leisten. Es ist mir daher eine Ehre, heute hier zu sein und Seite an Seite mit ihnen dafür zu sorgen, dass die Weihnachtspost rechtzeitig bei den Wienerinnen und Wienern ankommt.“



„Erst kürzlich haben wir unseren österreichweiten Tagesrekord mit 1,56 Mio. Paketen erreicht. Dass wir das schaffen, ist kein Zufall, sondern das Ergebnis harter Arbeit und eines unglaublichen Teamgeists. Ich bin stolz auf unser starkes Team“, so Peter Umundum, Vorstand für Paket & Logistik, Österreichische Post AG.



Allein im Logistikzentrum Wien werden im Dezember mehr als 230.000 Pakete täglich sortiert. „Um diese enormen Sendungsmengen in der Hochsaison zu bewältigen, ist der Zusammenhalt im Team essenziell und jede helfende Hand macht einen Unterschied! Daher danke ich Toni Faber und Michael Ludwig für ihre tatkräftige Unterstützung. Vor allem bedanke ich mich bei unseren Mitarbeitenden, die in der herausforderndsten Zeit des Jahres Spitzenleistungen erbringen“, so Walter Oblin, Generaldirektor, Österreichische Post AG.

