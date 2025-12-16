Metrans verwirklicht großes Investitionsprojekt in Ungarn

Das intermodale Logistikzentrum in Szeged soll die Rolle des Landes in den europäischen Lieferketten weiter stärken.

Bei Metrans erfolgte vor Kurzem die offizielle Grundsteinlegung für den Bau eines neuen intermodalen Logistikzentrums in Szeged.Das zweite Hinterlandterminal der HHLA-Bahntochter in Ungarn soll 2027 in Betrieb gehen und die Rolle des Landes in den europäischen Lieferketten weiter stärken.Der neue Standort erweitert das Metrans-Netz in Ungarn und ergänzt das seit 2017 bestehende Terminal in Budapest.Als südliches Tor des Landes wird er ein zentraler Logistik-Knotenpunkt im Korridor Mitteleuropa–Balkan.Auf einer Fläche von rund zehn Hektar entstehen unter anderem vier 330 Meter lange Gleise sowie zwei ferngesteuerte elektrische Portalkräne.