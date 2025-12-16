Metrans verwirklicht großes Investitionsprojekt in Ungarn

16.12.2025

Das intermodale Logistikzentrum in Szeged soll die Rolle des Landes in den europäischen Lieferketten weiter stärken.

Metrans verwirklicht großes Investitionsprojekt in Ungarn Bild: HHLA
Bei Metrans erfolgte vor Kurzem die offizielle Grundsteinlegung für den Bau eines neuen intermodalen Logistikzentrums in Szeged.Das zweite Hinterlandterminal der HHLA-Bahntochter in Ungarn soll 2027 in Betrieb gehen und die Rolle des Landes in den europäischen Lieferketten weiter stärken.Der neue Standort erweitert das Metrans-Netz in Ungarn und ergänzt das seit 2017 bestehende Terminal in Budapest.Als südliches Tor des Landes wird er ein zentraler Logistik-Knotenpunkt im Korridor Mitteleuropa–Balkan.Auf einer Fläche von rund zehn Hektar entstehen unter anderem vier 330 Meter lange Gleise sowie zwei ferngesteuerte elektrische Portalkräne.

Auch interessant

Ceva Logistics übernimmt den Schwergut-Spezialisten Fagioli

Mit der Integration des italienischen Unternehmens kann der 3PL-Logistiker End-to-End-Projekte abwickeln – von der Entwurfsphase bis zu Speditions- und Transportdiensten.

16.12.2025

Hapag-Lloyd: 500 Mio. EUR für die Flottenverjüngung

Die Hamburger Reederei bestellt acht 4.500 TEU-Containerschiffe mit Dual-Fuel Methanolantrieb.

16.12.2025

Adriatic Gate Container Terminal (AGCT) investiert 35 Mio. EUR im Hafen Rijeka

Zwei neue Super-Post-Panamax-Kaikrane erhöhen die Umschlagkapazität beträchtlich.

15.12.2025
