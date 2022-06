Metrans startet neue Intermodalverbindung

Mit dem neuen Containerzug erhält der „JadeWeserPort“ in Wilhelmshaven eine regelmäßige Anbindung nach Prag.

Die Metrans Group reagiert auf die ständig steigende Nachfrage nach intermodalen Dienstleistungen sowie auf die seit langem bestehenden Überlastungsprobleme vieler Häfen.In diesem Zusammenhang wird der Wilhelmshavener Hafen immer häufiger genutzt, sei es für reguläre Schiffsrouten oder als Ausweichziel.Das wachsende Interesse an Transporten vom/zum Hafen Wilhelmshaven ermöglicht es dem Unternehmen einen neuen regelmäßigen und direkten intermodalen Dienst einzurichten: Wilhelmshaven - Metrans Terminal Prag.Die erste Abfahrt des Containerzuges von Wilhelmshaven wird am 3.Juli 2022 stattfinden, die regelmäßige Frequenz der Züge wird zweimal pro Woche in beide Richtungen sein.