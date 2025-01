Metrans erhöht Sicherheit in Prag und Budapest 

Der Intermodal-Spezialist bietet seine Gasmessdienste jetzt auch an den beiden Logistikstandorten in Ungarn und Tschechien an.

Metrans engagiert sich für hohe Sicherheitsstandards in der Logistik.Aufbauend auf dem Erfolg des eigenen Gasmessdienstes in Dunajská Streda wurde der Service mit Anfang des Jahres auf die Terminals in Budapest und Prag ausgeweitet.Dazu hat das Unternehmen in hochmoderne Gasmessgeräte von Eco Worldwide Solutions für die beiden Terminals investiert.So kann das geschulte und zertifizierte Team tägliche Gasmessungen routinemäßig durchführen, ohne auf externe Anbieter angewiesen zu sein.In der Logistikbranche ist es von großer Bedeutung, die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.