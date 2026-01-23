Mehr Schiffe, aber weniger Umschlag im Ennshafen

23.01.2026

Österreichs jüngster Donauhafen legt Jahreszahlen 2025 vor. Mit 376.000 TEU verbucht das Container Terminal Enns (CTE) einen Spitzenwert.

Mehr Schiffe, aber weniger Umschlag im Ennshafen Bild: Ennshafen
Im Vorjahr sind an dem von den Ländern Ober- und Niederösterreich gemeinsam betriebenen Ennshafen weniger Güter be- und entladen worden als 2024.Der Gesamtumschlag lag 2025 mit 380.000 Tonnen um rund ein Viertel unter dem Wert aus dem Jahr davor.Im Vorjahr sind 484 Frachtschiffe in den Ennshafen eingelaufen und haben hier ihre Ladung gelöscht.2024 zählte man 456 Schiffe.

