Manila Express macht erstmals in Hamburg fest

Hapag-Lloyd führt neue Containerschiff-Klasse mit über 23.600 TEU in Liniendienste ein und Satelliteninternet für bessere Kommunikation auf See.

Die Manila Express hat erstmals den Hamburger Hafen angelaufen.Das Containerschiff machte am 19.September in ihrem Heimathafen fest und läuft am 22.September in Richtung Antwerpen aus. Die Manila Express gehört zur neuen Hamburg Express Klasse von Hapag-Lloyd.