EMS-Fehn-Group trauert um CEO Manfred Müller

Manfred Müller, CEO der Leeraner EMS-Fehn-Group, ist am 2.Mai überraschend im Alter von 56 Jahren gestorben.Der gebürtige Emder stieg 2008 als Mitgesellschafter und Geschäftsführer in das Unternehmen ein und hat es in den Folgejahren zu einem weltweit operierenden Anbieter einer Vielzahl von Logistikleistungen ausgebaut.Manfred Müller hinterlässt seine Ehefrau, zwei erwachsene Kinder sowie Enkelkinder.Zur EMS-Fehn-Group zählen 19 Unternehmen in elf Ländern mit rund 280 Beschäftigten an Land sowie 70 auf See.

