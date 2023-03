„Man braucht auch ein bisschen Mut“

Was 2018 in nur wenigen Ländern gestartet ist, ist heute ein internationales Großprojekt: Das Women Exporters Program des Paket-Dienstleisters UPS.Auch in der DACH-Region hat das Programm mit einer ersten Kick-Off-Veranstaltung und mit etwa 70 anwesenden ZuschauerInnen im Februar in Düsseldorf begonnen.Künftig wird jeden Monat ein Webinar zu Themen wie Grenzüberschreitender Versand, Zölle und Internationale Versandvorschriften oder Nachhaltigkeit in der Logistik abgehalten.„Die Logistikbranche war lange männerdominiert.Das ändert sich jetzt“, ist Petra Bratova überzeugt.

