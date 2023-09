25 Loks: Mammut-Projekt für Universal Transport

Am 16.August 2023 ist die letzte von insgesamt 25 Loks sicher im Hafen von New Jersey, USA, angekommen.Die Schienenfahrzeuge des Typs ALP-45DP DualPower stammen aus dem Alstom-Werk im hessischen Kassel (früher Bombardier) und sind für den Linienverkehr im Großraum zwischen New Jersey und New York bestimmt.Bis die erste Lok Anfang 2021 nach New Jersey geliefert werden konnte, war ein Team bereits über ein Jahr mit den Planungen und Vorbereitungen für das Projekt beschäftigt.Denn die Loks konnten nicht einfach über das deutsche Schienennetz zum Hafen transportiert werden.

