Maersk übernimmt neue Aufgaben in der Kontraktlogistik

Für den Molkereikonzern Arla wird eine Halle der bestehenden Anlage in Dänemark in ein Kühlhaus umgebaut.

Für den dänisch-schwedischen Molkereikonzern Arla, zu dem auch einige deutsche Marken gehören, übernimmt Maersk immer mehr Logistikaufgaben.Dies als Ergänzung zum internationalen Seefrachtgeschäft, das seit vielen Jahren für den Kunden erbracht wird.Arla lagert derzeit seine Cold Chain Logistik an externe Partner aus – auch an Maersk.Der globale Reedereikonzern baut daher eine Halle seines Lagers in Taulov in Dänemark in ein Kühldepot um.Da es sich um ein gut isoliertes Objekt handelt (Energiestandard = BREEAM Excellent), ist der Isolieraufwand an den Wänden, Boden und Decke überschaubar.