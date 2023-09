Maersk tauft weltweit erstes Methanol-Schiff

Zwischen 2024 und 2027 sollen insgesamt 24 weitere, bereits bestellte methanolfähige Frachter in die Flotte aufgenommen werden.

Bei strahlendem Sonnenschein und nordischen, frühherbstlichen Temperaturen wurde am Donnerstag-Vormittag ein weiteres Schiff in die Maersk-Familie aufgenommen.„Das weltweit erste methanolfähige Containerschiff wird den Namen Laura Mærsk tragen“, wie die Präsidentin der EU-Kommission und Taufpatin, Ursula von der Leyen, bei der Zeremonie in Kopenhagen bekannt gab.„Heute markieren wir einen wichtigen Wendepunkt.Heute, direkt hinter mir, sehen wir, wie die Energiewende aussehen kann“, sagte Maersk- CEO Vincent Clerc bei der anschließenden Pressekonferenz mit einem Blick auf das neueste Maersk-Familienmitglied.„Laura Mærsk zeigt den unternehmerischen Geist, der Maersk seit der Gründung des Unternehmens auszeichnet.